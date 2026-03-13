Αυτός είναι ο 70χρονος που συνελήφθη για απάτες και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων

Ενδεικτικό της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι ο 70χρονος κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε ολόκληρο το Νομό Αττικής, για τον εντοπισμό υποψηφίων θυμάτων ενώ κατά την προανάκριση των αστυνομικών

13 Μαρ. 2026 20:01
Pelop News

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 70χρονου άνδρα, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ληστεία.

Ο 70χρονος συνελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού. Πρόκειται για τον:

(επ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ (ον) Σπυρίδωνα του Γρηγορίου και της Φανής, γεννηθέντα την 20-11-1956 στην Αργολίδα

Ο 70χρονος που δρούσε τουλάχιστον από το 2023, διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με το πρόσχημα της οφειλής χρηματικού ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα. Ως προς τον τρόπο δράσης, αρχικά ένας ακόμα συνεργός του δράστη, εντόπιζε ηλικιωμένα άτομα και συγκέντρωνε πληροφορίες για την οικογενειακή τους κατάσταση ενώ λίγα λεπτά μετά ο 70χρονος προσέγγιζε τους ηλικιωμένους και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που του είχε δώσει ο συνεργός του, τους εξαπατούσε αφαιρώντας χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα της οφειλής ποσού από συγγενικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο παραγγελίας ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ενδεικτικό της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι ο 70χρονος κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε ολόκληρο το Νομό Αττικής, για τον εντοπισμό υποψηφίων θυμάτων ενώ κατά την προανάκριση των αστυνομικών. Το οικονομικό όφελος από τη δράση του 70χρονου ξεπερνά το χρηματικό ποσό των -15.000- ευρώ.

Για τη σύλληψη του είχε συγκροτηθεί ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ