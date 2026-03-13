Διώκεται για κατασκοπεία ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα

Προθεσμία για τη Δευτέρα (16/3/2026) να απολογηθεί πήρε ο 58χρονος Πολωνός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο άνδρας είχε εγκατασταθεί σε τροχόσπιτο στη Σούδα και τραβούσε φωτογραφίες τις οποίες έστελνε στο εξωτερικό.

Στον εισαγγελέα ο Πολωνός, που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα, ΒΙΝΤΕΟ

Ο 58χρονος Πολωνός οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι στον εισαγγελέα Χανίων και μετά τις κατηγορίες που του άσκησε σε βαθμό κακουργήματος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (16/3/26), για τα όσα συνέβησαν στη Σούδα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία και πως βρίσκονταν με το βαν του στην περιοχή του Μαραθίτη για διακοπές, όπως έχει κάνει και τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Πολωνός φαίνεται πως πήγαινε τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή με το τροχόσπιτό του, το οποίο στάθμευε σε σημείο που είχε θέα στον κόλπο της Σούδας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά. Ερωτηθείς για τις επισκέψεις αυτές, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι έκανε διακοπές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



