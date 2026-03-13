Στον εισαγγελέα ο Πολωνός, που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα, ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζει να υποστηρίζει ότι έκανε τουρισμό

Στον εισαγγελέα ο Πολωνός, που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα, ΒΙΝΤΕΟ
13 Μαρ. 2026 17:55
Στα Δικαστήρια στα Χανιά βρέθηκε σήμερα (13/3/2026) 0 Πολωνός άνδρας που συνελήφθη την Πέμπτη (12.03.2026) στη Σούδα για κατασκοπεία.

Ο κατηγορούμενος για κατασκοπεία στη Σούδα παρουσιάστηκε ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ελληνικές αρχές να αξιολογούν όλα τα στοιχεία και τις επικοινωνίες του υπόπτου, στο πλαίσιο των ερευνών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο Πολωνός εδώ και τρία χρόνια ερχόταν με το τροχόσπιτο του στην περιοχή που έχει θέα στον κόλπο της Σούδας.

Στάθμευε το τροχόσπιτο στο σημείο που φαίνεται στις φωτογραφίες του CRETA24 και έμενε εκεί όλο τον χειμώνα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.

Μάλιστα επισκεπτόταν το νησί παρέα με τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Πολωνός – Έρευνες στο βαν και το κινητό του
Υπενθυμίζεται ότι ο Πολωνός εξετάζεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του ύποπτου μετά από καταγγελία πολίτη.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κινητό του κατηγορούμενου, όπου από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητά του. Ο εξονυχιστικός έλεγχος αφορά στον εντοπισμό ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού.

Παράλληλα στο βαν του που έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων θα γίνουν έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι μόλις στις αρχές Μαρτίου συνελήφθη ένας Γεωργιανός, πάλι για κατασκοπεία στη Σούδα.

