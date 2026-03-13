Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 23χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

«Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους ξέρω», φέρεται να είπε στους άντρες της ΕΛΑΣ

13 Μαρ. 2026 17:41
Pelop News

Στην Αστυνομία παραδόθηκε ο 23χρονος που αναζητούνταν για την δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά.

Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκε νεαρός για τη δολοφονία του 20χρονου – Στο μικροσκόπιο βίντεο και όλα τα σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας που μπήκε στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, παρουσιάστηκε στις αρχές μαζί με τον δικηγόρο του και ανέφερε ότι ενώ κινούνταν στην περιοχή του επιτέθηκαν 5 άτομα και τον χτυπούσαν με τα χέρια.

«Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους ξέρω», φέρεται να είπε στους άντρες της ΕΛΑΣ ενώ στη συνέχεια όπως ισχυρίστηκε, ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος είδε ένα μαχαίρι δίπλα του (δηλαδή δεν ήταν δικό του) και το πήρε προκειμένου να αντισταθεί στα 5 άτομα που τον χτυπούσαν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:18 Προφυλακιστέος ο 35χρονος που ασέλγησε στην 6χρονη ανιψιά του μέσα στο παιδικό της δωμάτιο
19:10 «Με λέει γυμνοσάλιαγκα», «Τραμπούκοι», η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο από τον καυγά της στη Βουλή με Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη
19:00 Νικητής δεν υπάρχει. Μόνο συμβιβασμός
18:50 Είχαν κάνει μονοκατοικία εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης! ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Αυτό είναι το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει στο εξωτερικό για την αυθεντικότητά του
18:46 Παράταση στα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης – Ποιες είναι οι νέες ημερομηνίες
18:39 Στον αέρα τα GP του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας λόγω πολέμου
18:38 Σαγιάδα: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για δωροδοκία υπαλλήλου
18:33 Πάτρα: Συνεχίζεται η δίκη γνωστού γυναικολόγου – Στο εδώλιο για τον θάνατο αγέννητου παιδιού
18:29 Αρραβωνίτσα Αχαΐας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά
18:29 Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ
18:28 Δύο σπάνια “ψάρια της αποκάλυψης” εμφανίστηκαν σε παραλία στο Μεξικό
18:21 Ashab Al Yamim: Τι γνωρίζουμε για το δίκτυο που εμφανίστηκε ξαφνικά στην Ευρώπη
18:17 Επστάιν, Άντριου και Μάντελσον: Στο φως η πρώτη κοινή φωτογραφία τους
18:13 Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας – Το μήνυμα του εγγονού του
18:12 «Ανω – Κάτω» και φέτος οι Παλαίμαχοι
18:10 Τι περιλάμβανε η ερώτηση στη Βουλή του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον Οδοντωτό
18:07 Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρή άνοδος στο κλείσιμο, θετικό πρόσημο στο πενθήμερο
18:00 Τελικές αποφάσεις για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Αράξου – Ισως και φέτος ο διαγωνισμός
18:00 Πούτιν: Έκτακτα μέτρα για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Ρωσία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
