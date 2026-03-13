Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 23χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Στην Αστυνομία παραδόθηκε ο 23χρονος που αναζητούνταν για την δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά.

Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκε νεαρός για τη δολοφονία του 20χρονου – Στο μικροσκόπιο βίντεο και όλα τα σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας που μπήκε στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, παρουσιάστηκε στις αρχές μαζί με τον δικηγόρο του και ανέφερε ότι ενώ κινούνταν στην περιοχή του επιτέθηκαν 5 άτομα και τον χτυπούσαν με τα χέρια.

«Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους ξέρω», φέρεται να είπε στους άντρες της ΕΛΑΣ ενώ στη συνέχεια όπως ισχυρίστηκε, ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος είδε ένα μαχαίρι δίπλα του (δηλαδή δεν ήταν δικό του) και το πήρε προκειμένου να αντισταθεί στα 5 άτομα που τον χτυπούσαν.

