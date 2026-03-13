Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκε νεαρός για τη δολοφονία του 20χρονου – Στο μικροσκόπιο βίντεο και όλα τα σενάρια

Νέες διαστάσεις παίρνει η έρευνα για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 20χρονου που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, καθώς οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση νεαρού για εμπλοκή στην υπόθεση και συνεχίζουν τις αναζητήσεις. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έρευνα παραμένει ανοιχτή προς κάθε κατεύθυνση, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο οπαδικού κινήτρου.

Το θύμα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην οδό Αργοναυτών, αιμόφυρτο στο οδόστρωμα και με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου τελικά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα παίζει το βιντεοληπτικό υλικό που έχει ήδη συλλεχθεί. Σε εικόνες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, ο 20χρονος φαίνεται να τρέχει τραυματισμένος μαζί με δύο ακόμη άτομα, προτού καταρρεύσει κοντά σε κάδο απορριμμάτων. Οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ τη διαδρομή του, επιχειρώντας να εντοπίσουν κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στιγμή της επίθεσης, αλλά και για τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά το μαχαίρωμα.

Στο σημείο έσπευσε και η ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η πορεία που ακολούθησε ο νεαρός μέχρι να πέσει στο έδαφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στη γύρω περιοχή, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να αναζητούν πρόσθετα βίντεο και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες της φονικής επίθεσης. Η αναφορά στην παρουσία της ιατροδικαστού προέρχεται από το ρεπορτάζ που παραθέτεις· δεν μπόρεσα να την επιβεβαιώσω από ανεξάρτητη πηγή μέσα στην τρέχουσα αναζήτηση.

Οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει οριστικά στο κίνητρο. Το σενάριο οπαδικής εμπλοκής παραμένει υπό διερεύνηση, κυρίως λόγω της ταυτότητας του θύματος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο συμπέρασμα. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης.

