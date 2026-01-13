Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που είναι κοντά στον ΝΟΠ

Πολύ κοντά σε συμφωνία με ξένο παίκτη είναι η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία παράλληλα τελειώνει και το θέμα προπονητή, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Βασίλη Κουνδουράκη και απομένουν λεπτομέρειες για να πέσουν οι υπόγραφες.

Σε ότι αφορά τον Αιγύπτιο ο παίκτη που κλείνει ο ΝΟΠ, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Πελοπόννησος» , σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο Αιγύπτιος περιφερειακός Σειφ Εσχάμ που πέρσι αγωνίστηκε στη ΝΕΠ και απομένουν διάφορα θέματα για να πέσουν οι υπογραφές.

