Αυτός είναι ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που «έφαγε» 15 μήνες φυλακή από ελληνικό δικαστήριο!

Στην Αγγλία ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι ο Χάρι Μαγκουάιρ τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή από την ελληνική δικαιοσύνη για όσα έγιναν στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020 μετά από ένα επεισόδιο που ήταν πρωταγωνιστής (και) με τις αστυνομικές δυνάμεις. Έξι χρόνια μετά βγήκε η τελική ετυμηγορία, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο Άγγλος διεθνής κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για επίθεση (όχι σοβαρής κλίμακας), αντίσταση στις Αρχές κατά τη σύλληψή του και απόπειρα δωροδοκίας και η ποινή του είναι ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Ο Μαγκουάιρ και οι εκπρόσωποί του ήθελαν να καθαρίσει το όνομά του με τη συγκεκριμένη υπόθεση που διήρκησε έξι χρόνια, λόγω πολλών αναβολών της δίκης. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός δεν παρέστη στο δικαστήριο, λόγω της προετοιμασίας των κόκκινων διαβόλων για το αποψινό παιχνίδι με τη Νιούκαστλ στο Σεν Τζέιμς Παρκ.

