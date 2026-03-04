Ολυμπιακός: Δύσκολο να προλάβει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Ποντένσε

Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν έχει επανέλθει στο 100% από τον τραυματισμό του και έτσι δεν συλλέγει πολλές πιθανότητες να προλάβει να αγωνιστεί στο ματς

04 Μαρ. 2026 16:44
Pelop News

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με στόχο να πάρει τη νίκη και να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Superleague.

Ένας από τους παίκτες που φαίνεται ότι δύσκολα θα τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν έχει επανέλθει στο 100% από τον τραυματισμό του και έτσι δεν συλλέγει πολλές πιθανότητες να προλάβει να αγωνιστεί στο ματς.

Το ιδανικότερο σενάριο θα ήταν να καταφέρει να είναι έστω στον πάγκο για το συγκεκριμένο όμως στην παρούσα φάση δυσκολεύει αρκετά αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι συμπλήρωσε κάρτες και αναμένεται να εκτίσει τη ποινή του στο ματς με τον ΟΦΗ στις 14/3 για την 25η αγωνιστική.

Πηγή:www.gazzetta.gr

