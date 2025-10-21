Αυτός είναι ο δράστης, που παραδόθηκε, για τη δολοφονία του 37χρονου στο Μπουρνάζι

Πρόκειται για άτομο νεαρής ηλικίας, το οποίο ανήκει σε ομάδα «μεγάλου» ονόματος της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτα

21 Οκτ. 2025 10:48
Ο δολοφόνος του 37χρονου έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι παραδόθηκε στις Αρχές.

Οι Αρχές προχωρούν στη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας στο Περιστέρι

Πρόκειται για άτομο νεαρής ηλικίας, το οποίο ανήκει σε ομάδα «μεγάλου» ονόματος της επονομαζόμενης αθηναϊκής νύχτας και μάλιστα εργάζεται σε ομάδα ασφαλείας άλλου νυχτερινού κέντρου στο Περιστέρι.

Οι δύο άνδρες πριν από μερικές εβδομάδες φαίνεται να είχαν έρθει ξανά στα χέρια, με τον 37χρονο Βούλγαρο και άλλα άτομα να χτυπούν το δράστη, ο οποίος δεν ξέχασε το συμβάν.
