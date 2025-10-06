Αυτός είναι ο λόγος της βόλτας του Μακρόν στον Σηκουάνα

O Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να κάνει μία μοναχική βόλτα δίπλα στον Σηκουάνα, στο Παρίσι, λίγες ώρες αφότου ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την παραίτησή του, τερματίζοντας μία θητεία μόλις 27 ημερών στον πρωθυπουργικό θώκο της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από την πολιτική κρίση στην χώρα, εθεάθη να περπατά μόνος του στις όχθες του Σηκουάνα, το πρωί της Δευτέρας (06.10.2025), προκειμένου να σκεφτεί τα επόμενα βήματά του.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης προτάσσουν τις εικόνες αυτές ως ενδεικτικές του αδιεξόδου στο οποίο φαίνεται πως βρίσκεται και ο ίδιος, με τα διαθέσιμα πρόσωπα για την θέση του πρωθυπουργού να προέρχονται, πλέον, αποκλειστικά από την αντιπολίτευση και τον κίνδυνο να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του, η οποία θα έχει βάσιμες πιθανότητες να περάσει αυτή τη φορά.

Emmanuel Macron, plus isolé que jamais, filmé ce matin marchant seul sur les quais parisiens. Sa fin est proche. ⏳ pic.twitter.com/1fcU14B7ff — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) October 6, 2025

Η απρόσμενη παραίτηση του Λεκορνί ήρθε μετά από απειλές συμμάχων και αντιπάλων να ανατρέψουν τη νέα κυβέρνηση. Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν αμέσως τον Μακρόν να παραιτηθεί ή να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την κρίση.

Ο Λεκορνί, 5ος πρωθυπουργός του Μακρόν σε δύο χρόνια, υπηρέτησε μόλις 27 ημέρες. Η κυβέρνηση του κράτησε μόνο 14 ώρες, καθιστώντας την τη συντομότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, σε μια εποχή που το κοινοβούλιο είναι βαθιά διχασμένο και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ζώνης του ευρώ προσπαθεί να διορθώσει τα οικονομικά της.

