Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία

Στην Αίγυπτο για τις κρίσιμες συνομιλίες εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας και η ισραηλινή αντιπροσωπεία χωρίς τη συμμετοχή του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος θεωρείται ο πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο CNN με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες.

Αν και το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο Ντέρμερ θα ηγηθεί της αποστολής, αργότερα Ισραηλινοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι εκείνος «θα συμμετάσχει σε μεταγενέστερο στάδιο». Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ Ελ Σέιχ, γνωστό για τη φιλοξενία ευαίσθητων διπλωματικών διαπραγματεύσεων και ειρηνευτικών συνόδων κορυφής.

Η ισραηλινή αποστολή περιλαμβάνει εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), της Μοσάντ, της Σιν Μπετ, τον σύμβουλο εξωτερικών υποθέσεων του πρωθυπουργού, Οφίρ Φαλκ, καθώς και τον συντονιστή για θέματα ομήρων, Γκαλ Χιρς.

Σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές, η απουσία του Ντέρμερ από την έναρξη των συνομιλιών υποδηλώνει ότι το Ισραήλ θεωρεί πως υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν αναλάβει ο ίδιος τις τελικές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν και οι γραμμές απόσυρσης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας ανταλλαγής.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ντέρμερ αναμένεται να μεταβεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ «όταν οι λεπτομέρειες θα έχουν κλείσει», ώστε να δώσει, όπως ειπώθηκε, «την τελική ώθηση» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Ρον Ντέρμερ θεωρείται το βασικό πρόσωπο επαφής του Νετανιάχου τόσο με την κυβέρνηση Τραμπ όσο και με τα αραβικά κράτη. Ορίστηκε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την αποπομπή των επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ, που είχαν διαχειριστεί τις προηγούμενες συμφωνίες για ομήρους το 2023 και στις αρχές του 2025.

Ωστόσο, από τότε που ανέλαβε, δεν έχει επιτευχθεί καμία νέα συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων, ενώ μόνο ένας όμηρος έχει αφεθεί ελεύθερος στο πλαίσιο χωριστής συμφωνίας ΗΠΑ–Χαμάς.

Στο Κάιρο έχει φτάσει από χθες και η αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια που κατάφερε να επιβιώσει από την ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα του Κατάρ.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν μέρες, παρά τη βιασύνη Τραμπ

Στο μεταξύ, την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη των συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων και ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε «να κινηθούν γρήγορα τα πράγματα», ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι δύο πλευρές στοχεύουν στην επίτευξη μιας συνολικής και λεπτομερούς συμφωνίας, και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία.

«Οι μεσολαβητές έχουν έναν μακρύ κατάλογο δύσκολων ζητημάτων για τα οποία πρέπει να πείσουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία, ξεκινώντας από θέματα που σχετίζονται με την κατάσταση επί τόπου, όπως οι λεπτομέρειες της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα και το χρονοδιάγραμμα για αυτό, μέχρι τις λεπτομέρειες της μεταβίβασης της διοίκησης της Γάζας από τη Χαμάς και τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης για τη σταθεροποίησή της, όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο του (Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ» είπε χαρακτηριστικά.

