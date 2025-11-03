Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα

Όπως όλα δείχνουν ο Κώστας Τζαμάκος θα προαχθεί σε πρώτο προπονητή στον Απόλλωνα και επί της ουσίας θα διαδεχτεί τον Γιάννη Ελευθεριάδη στην τεχνική ηγεσία των «μελανόλευκων».

Ο Κώστας Τζαμάκος ξεκίνησε τη σεζόν ως συνεργάτης του Γιάννη Ελευθεριάδη, ενώ παλαιότερα υπήρξε για μεγάλο διάστημα συνεργάτης του Νίκου Βετούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ζυγίστηκαν όλα τα δεδομένα από τη διοίκηση και πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση με γνώμονα το καλό της ομάδας σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο. Ο Τζαμάκος είναι άνθρωπος που γνωρίζει όσο κανείς τα δεδομένα στους «μελανόλευκους», το ρόστερ, τους παίκτες, τα πάντα! Η αναβάθμιση του εφόσον δεν προκύψει κάποια μεγάλη αλλαγή, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και θα κάνει το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής του Απόλλωνα το Σάββατο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανελευσινιακό, που θα γίνει στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ανέστης και Σταμάτης είναι τραυματίες, ο δεύτερος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση με τον Πανελευσινιακό.

