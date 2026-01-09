Αυτός είναι ο τρόπος για να ρίξετε την κοιλιά σας, τι να βάλετε στο πιάτο σας για χορταστικά γεύματα

Κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, ώστε να νιώθουμε χορτάτοι χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς

09 Ιαν. 2026 23:59
Pelop News

Είναι πολλοί αυτοί που ήδη έχουν ξεκινήσει τη νέα χρονιά με την υπόσχεση να χάσουν βάρος, ωστόσο, οι παραδοσιακές δίαιτες επικεντρώνονται στον περιορισμό θερμίδων, αφήνοντας συχνά αισθήματα πείνας και μειωμένη ενέργεια.

Η μέθοδος «volume eating» προσφέρει μία εναλλακτική: Κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, ώστε να νιώθουμε χορτάτοι χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς.

Η Dr. Federica Amati εξηγεί ότι η υπερβολική μείωση θερμίδων μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό, να αυξήσει την πείνα και να μειώσει τα σήματα κορεσμού. Το «volume eating» επικεντρώνεται σε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό – λαχανικά, φρούτα, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης – που γεμίζουν το στομάχι, επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν να νιώθουμε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα.

Προτάσεις γευμάτων (volume eating)

Πρωινό:

Αντικαταστήστε τα δημητριακά με ζάχαρη, βρώμη, φρούτα και σπόρους
Προσθέστε γιαούρτι ή smoothie με φρούτα για περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες
Μεσημεριανό:

Αντικαταστήστε τα σάντουιτς με σαλάτες, όσπρια και λαχανικά
Συνδυάστε με άπαχο κοτόπουλο, ψάρι ή λίγους ξηρούς καρπούς για επιπλέον πρωτεΐνη
Βραδινό:

Προσθέστε περισσότερα λαχανικά σε ζυμαρικά ή ρύζι, ή αντικαταστήστε το πιάτο με όσπρια
Παραδείγματα: μακαρόνια με κολοκύθι ή καρότο, φασολάκια ή φακές αντί για περισσότερα ζυμαρικά
Σνακ:

Αντικαταστήστε μπισκότα με ποπ κορν χωρίς βούτυρο
Φρούτα ή ωμοί ξηροί καρποί για να ελέγξετε την πείνα και να αυξήσετε τις φυτικές ίνες
Η μέθοδος «volume eating» δεν αφορά περιοριστικές δίαιτες ή «διατροφικά φαγητά», αλλά έξυπνη επιλογή και αναδιανομή των τροφών στο πιάτο. Με μεγαλύτερες μερίδες τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, μπορούμε να τρώμε χορταστικά, να νιώθουμε ικανοποιημένοι και να υποστηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη διαχείριση βάρους χωρίς αίσθημα στέρησης.

