Αυξάνεται το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αύξηση στο ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών φέρνει το 2025 η σύνδεση του τεκμαρτού εισοδήματος με τον κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα διαμορφώνεται πλέον στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2024, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον φορολογική επιβάρυνση περίπου 154 ευρώ για κάθε επαγγελματία που φορολογείται με βάση το κατώτατο όριο.

Για έναν ελεύθερο επαγγελματία με έξι έτη δραστηριότητας, ο ελάχιστος φόρος ανέρχεται πλέον στα 1.410 ευρώ, αυξημένος σε σχέση με πέρσι.

Χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα – Σχεδόν το 50% φορολογείται με τεκμήρια

Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι μεγάλο μέρος του κλάδου δηλώνει ιδιαίτερα χαμηλά πραγματικά εισοδήματα, με μέσο όρο μόλις 3.665 ευρώ ετησίως. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες να φορολογούνται βάσει τεκμηρίων, με το τεκμαρτό εισόδημα να προσαυξάνεται σημαντικά σε σχέση με ό,τι δηλώνεται.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης λειτουργεί ως μηχανισμός περιορισμού της φοροδιαφυγής, ωστόσο για χιλιάδες επαγγελματίες μεταφράζεται σε αυξημένη φορολογική πίεση.

Πώς διαμορφώνεται το τεκμαρτό εισόδημα ανάλογα με τα έτη λειτουργίας

Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, το τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημα δεν είναι ενιαίο για όλους, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:

Νέοι επαγγελματίες έως 4 έτη : εξαιρούνται από το σύστημα τεκμαρτού.

4ο έτος : εφαρμόζεται τεκμαρτό μειωμένο κατά 67% .

5ο έτος : εφαρμόζεται τεκμαρτό μειωμένο κατά 33% .

Άνω των 6 ετών : ισχύει πλήρως το ελάχιστο όριο.

Μετά τα 7, 10 και 12 έτη δραστηριότητας προβλέπονται προσαυξήσεις 10%, 20% και 30% αντίστοιχα, αυξάνοντας τόσο το τεκμαρτό εισόδημα όσο και τον οφειλόμενο φόρο.

Εξαιρέσεις για εργαζόμενους με «μπλοκάκι»

Την ίδια στιγμή, το πλαίσιο προβλέπει εξαιρέσεις για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι», οι οποίοι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να φορολογούνται ως μισθωτοί και να επωφελούνται από το αφορολόγητο.

Οι βασικοί όροι είναι:

Παροχή υπηρεσιών έως τρεις εργοδότες ή σε έναν κύριο εργοδότη με τουλάχιστον 75% του εισοδήματος .

Δήλωση έδρας στην κατοικία .

Μη απασχόληση σε άλλη μισθωτή εργασία.

Περιορισμένη περιστασιακή απασχόληση.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως επαγγελματίες επιστημονικής ή συμβουλευτικής φύσης, όπως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και άλλες ειδικότητες που εμπίπτουν στα λεγόμενα «ελευθέρια επαγγέλματα».

Περιορισμός φοροδιαφυγής ή νέα επιβάρυνση;

Συνολικά, το νέο πλαίσιο ενισχύει την τεκμαρτή φορολόγηση ως εργαλείο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ωστόσο ταυτόχρονα αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση για σημαντικό αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών, ιδιαίτερα για όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν με βάση τα τεκμήρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



