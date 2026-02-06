Αυξάνονται τα κρούσματα RSV: Πώς να ξεχωρίσετε γρίπη, κρυολόγημα και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφορία στην κοινότητα τις τελευταίες ημέρες, όπως δείχνουν τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης για την εβδομάδα 05/2026 (26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026), η θετικότητα του RSV στο δίκτυο Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατέγραψε σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Αντίθετα, στα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο δίκτυο επιτήρησης σοβαρών οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων (SARI), η εικόνα παραμένει σταθερή, χωρίς να παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση των βαριών νοσηλειών που σχετίζονται με τον ιό.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τον RSV, έναν ιό που συχνά προκαλεί ήπια συμπτώματα σε υγιείς ενήλικες και μεγαλύτερα παιδιά, μοιάζοντας με το κοινό κρυολόγημα, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο σε βρέφη, πρόωρα μωρά, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Πώς ξεχωρίζουν οι τρεις ιώσεις

Ίωση Τυπικά συμπτώματα Έναρξη συμπτωμάτων Διάρκεια (συνήθως) Ιδιαίτερα επικίνδυνο για Συχνότερη επιπλοκή Κοινό κρυολόγημα Ρίγη, συνάχι, φτάρνισμα, πονόλαιμος, ελαφρύς πυρετός ή χωρίς πυρετό, βήχας Σταδιακή (1-3 ημέρες) 7–10 ημέρες Σπάνια σοβαρό σε υγιείς Σπάνια – συνήθως αυτοπεριοριζόμενο Γρίπη Αιφνίδια έναρξη υψηλού πυρετού (>38,5°C), έντονος μυϊκός/αρθρικός πόνος, αδυναμία, έντονος πονοκέφαλος, ξηρός βήχας, καταρροή Πολύ απότομη (ώρες) 7–14 ημέρες Ηλικιωμένοι, χρόνια νοσήματα, έγκυες Πνευμονία, επιδείνωση χρόνιων παθήσεων RSV Βήχας (συχνά έντονος), ρινική συμφόρηση, ταχύπνοια, συριγμός, πυρετός (συνήθως ήπιος), δυσκολία στην αναπνοή (ιδίως σε βρέφη) Σταδιακή, βήχας επιδεινώνεται 1–2 εβδομάδες Βρέφη <2 ετών, πρόωρα, ηλικιωμένοι >65 Βρογχιολίτιδα, πνευμονία σε μικρά παιδιά

Σημαντικές διαφορές στα βρέφη και μικρά παιδιά

Στα βρέφη ο RSV συχνά εκδηλώνεται με:

έντονο συριγμό

ταχύτατη αναπνοή (>60 αναπνοές/λεπτό)

εισολκές (βύθισμα του δέρματος ανάμεσα στα πλευρά ή κάτω από τα πλευρά)

ανορεξία / δυσκολία σίτισης

κυάνωση (μπλε χείλη ή δέρμα)

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Πρόληψη

Συχνό πλύσιμο χεριών

Αποφυγή στενής επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα

Απομόνωση νοσούντων (ιδίως από βρέφη και ηλικιωμένους)

Αερισμός χώρων

Για ομάδες υψηλού κινδύνου (βρέφη, ηλικιωμένοι) συζήτηση με παιδίατρο ή πνευμονολόγο για πιθανή χορήγηση αντισωμάτων (nirsevimab) ή εμβολιασμού (σε ενήλικες >60 ετών)

