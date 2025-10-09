Αύξηση καταγγελιών για παρενόχληση στους χώρους εργασίας: Κυρίαρχο το mobbing σε εστίαση και εμπόριο

Η ετήσια έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2024 και το πρώτο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ενίσχυση των ελέγχων και αυξητική τάση στις αναφορές για λεκτική και ψυχολογική βία


09 Οκτ. 2025 8:36


Αύξηση στις καταγγελίες για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο κατέγραψε η ετήσια έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2024, καθώς και τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2025. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κυρίαρχη μορφή παρενόχλησης αποτελεί το mobbing, δηλαδή η λεκτική, ψυχολογική και ηθική πίεση, με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας στους κλάδους της εστίασης και του εμπορίου.

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στις υπερωρίες: Ένας στους πέντε εργάζεται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα

Η Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων, Μαρία Αντωνοπούλου, παρουσίασε τα στοιχεία σε εκδήλωση στο ΕΒΕΑ, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των φορέων και της ενίσχυσης της κουλτούρας «μηδενικής ανοχής» απέναντι στη βία στην εργασία.

Το 2024 υποβλήθηκαν 318 επώνυμες καταγγελίες, περισσότερες από τις διπλάσιες σε σχέση με το 2022. Το 66% προήλθε από γυναίκες και το 34% από άνδρες, ενώ το 70% των καταγγελλόμενων ήταν άνδρες. Η έκθεση αναφέρει αύξηση στις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης (38 το 2024, από 12 το 2023), με το 53% να αφορά εργοδότες και το 47% συναδέλφους ή προϊσταμένους.

Οι περισσότεροι καταγγέλλοντες εργάζονταν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (67%), με την πλειονότητα να ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 45-64 και 35-44 ετών. Οι κλάδοι του λιανικού και χονδρικού εμπορίου συγκέντρωσαν το 28% των αναφορών, ενώ η εστίαση και τα ξενοδοχεία ακολούθησαν με 26%.

Στο πρώτο οκτάμηνο του 2025, η Επιθεώρηση Εργασίας πραγματοποίησε 1.008 ελέγχους πανελλαδικά, εκ των οποίων το 82% ήταν προγραμματισμένοι. Διαπιστώθηκαν 62 παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 6,15%. Η εστίαση κατέχει την πρώτη θέση (23% των παραβάσεων), ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα ανήλθαν σε 120.200 ευρώ.

Το mobbing παραμένει η πιο συχνή μορφή παρενόχλησης, καλύπτοντας το 78% των περιπτώσεων, ενώ οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση μειώθηκαν στο 5,8%. Η Επιθεώρηση Εργασίας επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των πολιτικών πρόληψης και της εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους κλάδους με αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας.
