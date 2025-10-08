Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στις υπερωρίες: Ένας στους πέντε εργάζεται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα

Η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό υπερεργασίας στην ΕΕ, με το 20,9% των εργαζομένων να εργάζονται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

08 Οκτ. 2025 8:04
Pelop News

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 20,9% των απασχολουμένων ηλικίας 20-64 ετών στη χώρα εργάστηκε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,8%).

Η Κύπρος (16,6%) και η Μάλτα (14,6%) ακολουθούν, ενώ στη Βουλγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά, με 2,5%, 4,1% και 5,9% αντίστοιχα.

Τα δεδομένα της Eurostat δείχνουν έντονες διαφοροποιήσεις στον χρόνο εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, εκτός από τη «σαρωτική» πρωτιά στις υπερωρίες, εμφανίζει και το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό ημιαπασχόλησης, γεγονός που υπογραμμίζει τη μικρή διάδοση ευέλικτων μορφών εργασίας στη χώρα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο σχετίζεται τόσο με τη δομή της ελληνικής αγοράς εργασίας — όπου κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις και ο τουριστικός τομέας — όσο και με τις διαχρονικές μισθολογικές πιέσεις που ωθούν πολλούς εργαζόμενους σε επιπλέον ώρες εργασίας.

Συνολικά στην ΕΕ, ένας στους δέκα εργαζόμενους απασχολείται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα στην κύρια ή/και δευτερεύουσα εργασία του.
Η Eurostat σημειώνει ότι η τάση της υπερεργασίας παραμένει υψηλότερη σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ευρώπη.
