Αφύλακτο εργοτάξιο της Κανάρη: Αγωγές κατά Δήμου και εργολάβων – Νομικές εξελίξεις μετά τα ατυχήματα

Στη δικαστική οδό αναμένεται να κινηθούν κατά του Δήμου και του εργολάβου, τραυματίες από ατυχήματα που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο της οδού Κανάρη στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου, με τις πρώτες αγωγές να προετοιμάζονται και να κατατίθενται το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος»« έχει ήδη δρομολογηθεί η κατάθεση της αγωγής από τη Μαρία Θωμά, σύζυγο του γνωστού Πατρινού μαέστρου Σταμάτη Λέκκα, η οποία τραυματίστηκε στο σημείο κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όταν ήρθε σκόνταψε σε εκσκαφέα του εργοταξίου που είχαν τοποθετηθεί αφύλακτα στον χώρο, με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό της. Οπως αναφέρεται, η ίδια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συνέπειες από τον τραυματισμό της και προτίθεται να διεκδικήσει αποζημίωση για την υλική και ηθική βλάβη που υπέστη, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η νομική προετοιμασία της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης: Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά

Η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιστατικών που έχουν καταγραφεί στο ίδιο έργο, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν, δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν αλλά για σειρά ατυχημάτων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των εργασιών στον συγκεκριμένο πεζόδρομο. Μία καταγεγραμμένη περίπτωση αφορά σε μία άλλη γυναίκα, ενώ παράλληλα, προετοιμάζεται και ακόμα μία νομική προσφυγή από γνωστό δικηγόρο της Πάτρας, που υπέστη και αυτός ατύχημα στον ίδιο πεζόδρομο λίγο νωρίτερα, γεγονός που ενισχύει τη διάσταση των επαναλαμβανόμενων περιστατικών και θέτει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τις συνθήκες εκτέλεσης και επίβλεψης του έργου.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Εργοτάξιο χωρίς μέτρα ασφαλείας η Κανάρη – Ατύχημα για πεζή γυναίκα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο

Τα περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών κατά τη διάρκεια δημόσιων έργων σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς σύμφωνα με όσα καταγράφονται, πεζοί κινούνταν σε σημεία με κατασκευαστικές παρεμβάσεις, υπολείμματα υλικών και ανολοκλήρωτες διαμορφώσεις, γεγονός που –όπως υποστηρίζεται– δημιουργούσε συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι σε ανάλογες υποθέσεις διερευνώνται ζητήματα ευθύνης που σχετίζονται με την επάρκεια σήμανσης, την τήρηση μέτρων ασφαλείας, αλλά και την υποχρέωση προστασίας των διερχομένων κατά την εκτέλεση έργων σε δημόσιο χώρο. Παράλληλα, τονίζεται ότι η νομολογία σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχει κρίνει κρίσιμη την ύπαρξη ή μη κατάλληλης πρόβλεψης για την ασφαλή διέλευση των πολιτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



