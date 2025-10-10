Αγ. Παντελεήμονα: Άνδρας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Θρίλερ με νεκρό άνδρα από την Ουκρανία, 31 ετών, που εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε ένας ακόμη άνδρας σοβαρά τραυματισμένος.

Την αστυνομία ειδοποίησε ομοεθνής του θύματος.

Και οι δυο τους ήταν δεμένοι με tie wrap ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 48χρονος που μίλησε στους αστυνομικούς ανέφερε πως 4 άτομα μπήκαν μέσα στο σπίτι και ξεκίνησαν να τους χτυπούν.

Ωστόσο η μαρτυρία εξετάζεται καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης του σπιτιού και η αστυνομία εξετάζει αν υπήρχε μεταξύ τους τσακωμός.

Να σημειωθεί πως μέσα στο σπίτι βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και εξετάζεται αν έχουν κλαπεί.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό» όπου και νοσηλεύεται.

Στο σημείο έχει μεταβεί και κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, καθώς και για να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό.

