Αγέλη λύκων στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής: Ανήσυχοι οι κάτοικοι, καθησυχάζουν οι ειδικοί ΦΩΤΟ

Η πρώτη εμφάνιση ολόκληρης αγέλης λύκων έξω από τα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής αναστάτωσε τους κατοίκους, που μέχρι τώρα έβλεπαν μόνο μεμονωμένα ζώα. Οι ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή αποτελεί γνωστό βιότοπο και εξηγούν γιατί το φαινόμενο δεν πρέπει να προκαλεί πανικό.

20 Νοέ. 2025 14:02
Μια αγέλη έξι λύκων εντοπίστηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου σε απόσταση 2-3 χιλιομέτρων από τα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής, με τη φωτογραφία ενός αγρότη να κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα και να προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Αν και οι εμφανίσεις λύκων δεν είναι άγνωστες στην περιοχή, πρόκειται για την πρώτη φορά που παρατηρείται συγκροτημένη αγέλη τόσο κοντά στον οικισμό.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον γιο της Μ.Κ., ο οποίος είχε μεταβεί στα χωράφια για ψεκασμό. «Ο γιος μου τράβηξε τη φωτογραφία όπου φαίνονται οι πέντε από τους έξι λύκους. Εδώ στην περιοχή μας βλέπουμε λύκους μεμονωμένους αλλά όχι αγέλες», ανέφερε η ίδια, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε τους κατοίκους για λόγους προφύλαξης, αφού συνηθίζει να κάνει βόλτες με τα σκυλιά της.

Η πρόεδρος της κοινότητας, Δώρα Τσιρίμπαση, υπογράμμισε ότι θα υπάρξουν ενημερώσεις προς τον δήμο Νέας Προποντίδας: «Έχουμε λύκους στην περιοχή, αυτό είναι γνωστό. Μεμονωμένους έχουμε δει πολλές φορές, αλλά αγέλη όχι».

Τι λένε οι ειδικοί – Γιατί η αγέλη θεωρείται “καλό σημάδι”

Ο Σπύρος Ψαρούδας, γενικός συντονιστής της «Καλλιστώ», εξηγεί ότι η Χαλκιδική αποτελεί φυσικό βιότοπο του λύκου και ότι η παρουσία αγέλης δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη:

«Εδώ και χρόνια είναι γνωστό ότι έχουμε αγέλες λύκων στην Χαλκιδική. Ευτυχώς παίζουν ρόλο ρύθμισης των οικοσυστημάτων, καθώς η φυσική τους λεία είναι αγριογούρουνα και μικρά θηλαστικά».

Μάλιστα, χαρακτήρισε «ευχάριστο» το ότι πρόκειται για αγέλη και όχι μεμονωμένα ζώα:
«Όταν οι λύκοι είναι μόνοι τους δυσκολεύονται να τραφούν και παίρνουν ρίσκα πλησιάζοντας σε κατοικημένες περιοχές».

Κίνδυνος εξοικείωσης – Τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι

Αν και η αγέλη βρισκόταν σε αρκετή απόσταση, ο κ. Ψαρούδας τόνισε ότι το πρόβλημα εμφανίζεται όταν οι λύκοι αρχίζουν να βρίσκουν τροφή κοντά στα σπίτια:

«Θα είναι πρόβλημα εάν οι λύκοι εξοικειωθούν και αναζητήσουν σκουπίδια ή οικόσιτα ζώα. Το βασικό μέτρο προστασίας είναι να αφαιρούμε οτιδήποτε μπορεί να τους προσελκύσει».

Ιδιαίτερη σημασία, όπως είπε, έχει η σωστή συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων.

Παράλληλα ανέφερε ότι σε περίπτωση εξοικείωσης με τον άνθρωπο, υπάρχει ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που προβλέπει κλιμακούμενες ενέργειες – από παρακολούθηση έως και παγίδευση του ζώου αν υπάρξει επίθεση.

Υπόθεση Νέου Μαρμαρά – Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού λύκου

Η «Καλλιστώ» παραμένει σε εγρήγορση μετά το περιστατικό επίθεσης λύκου σε λουόμενο στις 12 Σεπτεμβρίου στον Νέο Μαρμαρά.

«Πιάσαμε τον σύντροφό του. Αυτά ήταν μοναχόλυκοι, νεαρά άτομα που προσπαθούν να σχηματίσουν αγέλη», δήλωσε ο κ. Ψαρούδας, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι σύντομα θα εντοπιστεί και το δεύτερο ζώο.

