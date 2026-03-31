Άγιο Φως 2026: Σε κλοιό αβεβαιότητας η μεταφορά στην Αθήνα, τα εναλλακτικά σενάρια

Όλα τα σενάρια για την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Οι κρίσιμες αποφάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τα μέτρα ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

31 Μαρ. 2026 19:14
Pelop News

Σε ένα εξαιρετικά σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον προετοιμάζεται φέτος η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα. Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνδυασμό με την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, καθιστά τον φετινό σχεδιασμό για τη μεταφορά του στην Ελλάδα μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 1η Απριλίου αποτελεί την ημερομηνία-ορόσημο κατά την οποία το Υπουργείο Εξωτερικών θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για τη δομή και τις κινήσεις της ελληνικής αποστολής. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την ισραηλινή πλευρά, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ολιγομελή ομάδα που θα ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους.

Παρά τις ανησυχίες, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, ωστόσο με εικόνες που θα θυμίζουν την περίοδο της πανδημίας. Ο αριθμός των παρευρισκόμενων ιεραρχών θα είναι εξαιρετικά περιορισμένος, ενώ η πρόσβαση για τους πιστούς θεωρείται σχεδόν αδύνατη. Την ίδια στιγμή, οι περιορισμοί στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αραβικές χώρες να ζητούν τον σεβασμό του θρησκευτικού καθεστώτος.

Το πλάνο της μεταφοράς

Η ελληνική πλευρά δηλώνει έτοιμη να εξετάσει κάθε ενδεχόμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής. Αν και η αεροπορική μεταφορά παραμένει η πρώτη προτεραιότητα, στο τραπέζι βρίσκονται ήδη εναλλακτικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης και της οδικής μετακίνησης, σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτα εμπόδια στη χρήση του εναέριου χώρου. Στόχος παραμένει η έγκαιρη άφιξη του Αγίου Φωτός στην Αθήνα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, τηρώντας αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

