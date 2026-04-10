Αγιος Νικόλαος Κρήτης: Κατάνυξη και γεύσεις

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας, που έχει μεγάλη ιστορία και πολλά έθιμα την περίοδο του Πάσχα. Ο λόγος για την πανέμορφη Κρήτη.

Μια πόλη του νησιού που αποτελεί τόπο προορισμού για πολλούς επισκέπτες αυτή την περίοδο είναι ο Αγιος Νικόλαος ο οποίος μεταμορφώνεται σε έναν τόπο πνευματικότητας, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία ελληνικής ορθόδοξης παράδοσης.

Η περίοδος του Πάσχα στην ανατολική Κρήτη αποτελεί μια εποχή μοναδικής ομορφιάς. Η φύση βρίσκεται στην πλήρη άνθισή της, με τα λουλούδια να στολίζουν τις πλαγιές των βουνών και το φως της άνοιξης να λούζει τα γραφικά χωριά και τις παραλίες.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν ήδη από την Κυριακή των Βαΐων και κορυφώνονται με το εντυπωσιακό θέαμα της Ανάστασης στη Λίμνη Βουλισμένη, μια εικόνα που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα από φωτογραφίες.

Η πασχαλινή περίοδος ξεκινά με την Κυριακή των Βαΐων, όπου οι εκκλησίες γεμίζουν με πιστούς που κρατούν κλαδιά φοινικιάς και δάφνης. Αυτή η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, μιας περιόδου νηστείας, προσευχής και κατάνυξης. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για τις τελετές που ακολουθούν.

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ίσως η πιο κατανυκτική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Το πρωί τελείται η Αποκαθήλωση, η τελετή κατά την οποία το σώμα του Χριστού κατεβαίνει από τον Σταυρό.

Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, στον Αιο Νικόλαο, πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου. Κάθε ενορία ξεκινά τη δική της πομπή, με τους πιστούς να ακολουθούν τον Επιτάφιο κρατώντας αναμμένα κεριά. Καθώς το σκοτάδι πέφτει, οι πομπές συγκλίνουν προς τη Λίμνη Βουλισμένη, το εμβληματικό σημείο της πόλης.

Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί την κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας, με τη γιορτή της Ανάστασης να λαμβάνει χώρα τα μεσάνυχτα. Στον Αγιο Νικόλαο, η τελετή αποκτά μια εξαιρετικά θεαματική διάσταση, καθώς πραγματοποιείται γύρω από τη Λίμνη Βουλισμένη. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι πιστοί από όλες τις ενορίες της πόλης συγκεντρώνονται, κρατώντας κεριά. Οι ιερείς παίρνουν θέση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ στο κέντρο της λίμνης, πάνω σε μια πλωτή σχεδία, έχει τοποθετηθεί ένα ομοίωμα του Ιούδα που καίγεται μετά από λίγο και τα πυροτεχνήματα κάνουν τη νύχτα μέρα.

