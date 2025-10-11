Άγιος Παντελεήμονας: Τα 14.000 ευρώ και η διακίνηση ναρκωτικών πίσω από το αιματηρό χτύπημα

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι πίσω από τη δολοφονία του Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα κρύβεται οικονομικό κίνητρο, καθώς οι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στο διαμέρισμα για να αρπάξουν 14.000 ευρώ που προέρχονταν από διακίνηση ναρκωτικών.

11 Οκτ. 2025 21:24
Σοκαριστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το άγριο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου ένας Ουκρανός άνδρας δολοφονήθηκε, ενώ ένας ομοεθνής του νοσηλεύεται τραυματισμένος και φρουρούμενος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το θύμα έκρυβε στο διαμέρισμα περίπου 14.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να είχε αποκτήσει από διακίνηση ναρκωτικών. Οι τέσσερις δράστες, που εισέβαλαν στο σπίτι, φαίνεται πως γνώριζαν για τα χρήματα και είχαν σχεδιάσει στοχευμένο χτύπημα.

Ο τραυματίας, σύμφωνα με το Mega, κατέθεσε ότι οι επιτιθέμενοι «ήξεραν για τα λεφτά» και πως το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο.

Το χρονικό του φονικού

Το απόγευμα της Παρασκευής, ένας άνδρας βγήκε αιμόφυρτος στον δρόμο ζητώντας βοήθεια, προκαλώντας πανικό στη γειτονιά. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και αντίκρισαν σκηνές φρίκης: ο 31χρονος Ουκρανός βρέθηκε νεκρός μπροστά από το μπάνιο, με τα χέρια δεμένα με tie wrap και ίχνη βασανισμού σε όλο του το σώμα.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, στο χολ του διαμερίσματος, βρέθηκε ο 48χρονος φίλος του σοβαρά τραυματισμένος, με τραύματα στο κεφάλι και ταινίες στα χέρια, ενώ στο σημείο βρισκόταν και η μητέρα του θύματος, που είχε μόλις φτάσει στο σπίτι.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στο πλαίσιο κυκλώματος ναρκωτικών.
