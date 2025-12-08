Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (8/12/2025) στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου στους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν οκτώ αυτοσχέδια μαχαίρια, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, για την υπόθεση συνελήφθη ένας 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής. Ακολούθως σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατασκευάστηκαν ή εισήχθησαν τα αιχμηρά αντικείμενα μέσα στο ίδρυμα.

Πλέον από την πλευρά τους οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας τυχόν εμπλοκή και άλλων κρατουμένων, καθώς και το ενδεχόμενο τα ευρήματα να συνδέονται με οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα εντός της φυλακής με την υπόθεση να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

