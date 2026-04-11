Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος και γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου, μία από τις σημαντικότερες στο ορθόδοξο εορτολόγιο, θα γιορταστεί το 2026 στην κανονική της ημερομηνία, δηλαδή την Πέμπτη 23 Απριλίου. Η φετινή χρονιά δεν δημιουργεί καμία εκκλησιαστική εμπλοκή, καθώς το Ορθόδοξο Πάσχα έχει ήδη προηγηθεί, αφού εορτάζεται στις 12 Απριλίου 2026. Έτσι, οι ναοί σε όλη τη χώρα θα τιμήσουν κανονικά τον Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρο Άγιο χωρίς αλλαγή στο πρόγραμμα των ακολουθιών.

Η απορία που επιστρέφει σχεδόν κάθε χρόνο έχει να κάνει με τη γνωστή ιδιαιτερότητα της εορτής. Ο Άγιος Γεώργιος δεν γιορτάζεται πάντα αυστηρά στις 23 Απριλίου, γιατί στην ορθόδοξη παράδοση η μνήμη του μετακινείται όταν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με περίοδο πριν από την Ανάσταση, δηλαδή με τη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το ίδιο το Πάσχα. Σε αυτή την περίπτωση, η εορτή μετατίθεται για τη Δευτέρα του Πάσχα, ώστε να μη χαθεί ο αναστάσιμος χαρακτήρας των ύμνων και της τιμής προς τον Άγιο.

Γιατί φέτος δεν μεταφέρεται η γιορτή

Το 2026 η κατάσταση είναι καθαρή. Η 23η Απριλίου έρχεται έντεκα ημέρες μετά το Πάσχα, άρα δεν πέφτει ούτε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα ούτε σε περίοδο που θα επέβαλλε μεταφορά του εορτασμού. Αυτός είναι ο λόγος που οι Γιώργηδες και οι Γεωργίες θα γιορτάσουν κανονικά την ονομαστική τους εορτή την ημέρα που προβλέπει το εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Η εξήγηση αυτή είναι σημαντική, επειδή πολλοί πιστοί έχουν συνδέσει τον Άγιο Γεώργιο με μια «κινητή» εορτή, κάτι που δεν είναι ακριβές. Η βασική ημερομηνία παραμένει σταθερή, στις 23 Απριλίου. Αυτό που αλλάζει κάποιες χρονιές είναι μόνο η λειτουργική τέλεση, εξαιτίας της σχέσης της εορτής με τον κύκλο του Πάσχα.

Μία από τις πιο λαοφιλείς γιορτές του χρόνου

Ο Άγιος Γεώργιος παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές της Ορθοδοξίας και η εορτή του έχει ιδιαίτερο βάρος σε όλη την Ελλάδα. Σε πολλές περιοχές είναι πολιούχος, ενώ δεκάδες ναοί και μοναστήρια πανηγυρίζουν κάθε χρόνο με λειτουργίες, αρτοκλασίες και τοπικά πανηγύρια. Η εικόνα του έφιππου Αγίου που σκοτώνει τον δράκο είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες στη χριστιανική παράδοση και έχει ταυτιστεί με την ανδρεία, την πίστη και τη νίκη απέναντι στο κακό.

Για αυτό και η ημερομηνία της γιορτής του δεν αφορά μόνο το εορτολόγιο, αλλά και την τοπική ζωή σε πολλές περιοχές της χώρας. Δήμοι, κοινότητες και εκκλησίες προετοιμάζονται κάθε χρόνο για εκδηλώσεις και πανηγυρικές ακολουθίες, ειδικά όπου ο Άγιος Γεώργιος έχει ξεχωριστή θέση στη θρησκευτική και λαϊκή παράδοση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



