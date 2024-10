Αγκυρα: Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης, σκότωσαν εργαζόμενη και την έκρυψα σε ταξί! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ανακοινώθηκαν επισημώς οι ταυτότητες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης που σημιεώθηκε την Τετάρτη 23/10/2024, στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS ή ΤΑΙ (Turkish Airspace Industry), στην Αγκυρα.

Τουρκία – ΒΙΝΤΕΟ πώς έγινε η τρομοκρατκή επίθεση στην Άγκυρα, «απάντηση» με βομβαρδισμούς θέσεων του PKK

Στην επίθεση σκοτώθηκαν ο Cengiz Coskun, υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας, η μηχανολόγος μηχανικός, Zahide Guclu, ο υπάλληλος της TAI, Hasan Huseyin Canbaz, ο υπάλληλος ασφαλείας, Atakan Sahin Erdogan και ο οδηγός ταξί, Murat Arslan, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Είκοσι δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για περίθαλψη.

Η Guclu πήγαινε στην είσοδο του συγκροτήματος για να παραλάβει λουλούδια που της είχε στείλει ο σύζυγός της όταν έγινε η επίθεση.

Οι δράστες σκότωσαν τον Arslan και έκρυψαν το πτώμα του στο πορτμπαγκάζ του ταξί του, αφού μπήκαν στο όχημα σε σταθμό ταξί.

Έκρηξη και πυροβολισμοί ακούστηκαν την Τετάρτη στις εγκαταστάσεις της TAI στην περιοχή Kahramankazan της Άγκυρας.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024