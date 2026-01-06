Άγνωστοι έσπασαν τα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

06 Ιαν. 2026 13:43
Pelop News

Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε χθες το βράδυ στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη.

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».Άγνωστοι έσπασαν τα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη Άγνωστοι έσπασαν τα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη

