Αγωγή κατά του Kanye West για σεξουαλική παρενόχληση

Πρώην βοηθός του Kanye West θα τον πάει στα δικαστήρια, καθώς του έκανε αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση και παράνομη απόλυση, όπως γράφει το «Page Six». Στην κατάθεσή της, η Lauren Pisciotta ισχυρίζεται ότι άρχισε να εργάζεται για τον ράπερ τον Ιούλιο του 2021, καθώς εκείνος ετοιμαζόταν να λανσάρει τη σειρά ρούχων «Yeezy».

Στην influencer, η οποία συνεργάστηκε επίσης με τον West σε μερικά τραγούδια του «Donda», προσφέρθηκε 1 εκατ. δολάρια για τη δουλειά. Ο μόνος όρος ήταν να είναι στη διάθεση του κροίσου του «Heartless» 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, κάτι που αποδέχτηκε.

Kanye West sued for sexual harassment, wrongful termination by former assistant https://t.co/BCbtnhxXjH pic.twitter.com/kdPOKAqQxo

— Page Six (@PageSix) June 4, 2024