Αγωγή Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας

Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας κατέθεσε η βουλευτής της Νέα Δημοκρατία και αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρία Συρεγγέλα, κατά της προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρει η κ. Συρεγγέλα, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτέλεσε μονόδρομο, καθώς –παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις– η πολιτική αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία φέρεται να ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργάτιδά της.

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν επαναληφθεί δημόσια, παρά το γεγονός ότι –όπως σημειώνει– δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η κ. Συρεγγέλα υπογραμμίζει ότι έχει διαψεύσει κατ’ επανάληψη τις συγκεκριμένες αναφορές, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αναδίπλωση από την πλευρά της κ. Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, η βουλευτής της ΝΔ καταγγέλλει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει χρησιμοποιήσει εις βάρος της επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς, αφήνοντας αιχμές περί σχέσεων με κακοποιά στοιχεία. Όπως επισημαίνει, η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή και αναγκαία, αρκεί να διεξάγεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας και χωρίς προσωπικές στοχοποιήσεις.

Τέλος, η κ. Συρεγγέλα γνωστοποιεί ότι, σε περίπτωση που της επιδικαστεί αποζημίωση από το δικαστήριο, το χρηματικό ποσό που θα λάβει θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



