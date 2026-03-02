Αγωνία για 48 Έλληνες στη Βηθλεέμ – Εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο εν μέσω πυραυλικών επιθέσεων

Στη Βηθλεέμ παραμένουν εγκλωβισμένοι 48 Έλληνες προσκυνητές, μετά την έναρξη των πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή. Ανάμεσά τους άτομα με προβλήματα υγείας και μία έγκυος, ενώ άγνωστο παραμένει το πότε θα οργανωθεί ο επαναπατρισμός τους.

Σε καθεστώς αβεβαιότητας βρίσκονται 48 Έλληνες που ταξίδεψαν στη Βηθλεέμ για προσκυνηματικό τουρισμό και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι με την έναρξη των πυραυλικών επιθέσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

Το γκρουπ έφτασε στην πόλη στις 26 Φεβρουαρίου, ωστόσο δύο ημέρες αργότερα οι εξελίξεις στην περιοχή ανέτρεψαν τα σχέδιά τους. Παρά τις ενέργειες του Έλληνα πρόξενου για την οργάνωση της αναχώρησής τους, παραμένουν σε ξενοδοχείο της Βηθλεέμ, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ημερομηνία επιστροφής.

«Βλέπαμε πυραύλους και φωτιές στον ουρανό»

Όπως περιγράφει η Ιωάννα Ντόντη στο ThessPost.gr, το Σάββατο ενημερώθηκαν από τον ξεναγό ότι δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο λόγω της κατάστασης. «Στην αρχή δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα. Το βράδυ όμως βλέπαμε στον ουρανό πυραύλους, drones και εκρήξεις. Κάποια καταστρέφονταν, κάποια έπεφταν μέσα στην πόλη», αναφέρει.

Ανάμεσα στους 48 ταξιδιώτες υπάρχουν άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, καθώς και μία έγκυος. Οι περισσότεροι προέρχονται από Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κρήτη, Κατερίνη και Ναύπακτο.

Αναμονή για τον επαναπατρισμό

Η επικοινωνία με τον Έλληνα πρόξενο, σύμφωνα με τους εγκλωβισμένους, είναι συνεχής, ωστόσο παραμένει άγνωστο πότε θα καταστεί εφικτή η επιστροφή τους. «Μπορεί να λένε ότι η Βηθλεέμ δεν αποτελεί στόχο, αλλά όταν βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη δεν μπορείς να νιώθεις ασφαλής. Δεν ξέρουμε πότε θα μας γυρίσουν πίσω. Ελπίζουμε να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση», σημειώνει η ίδια.

Το ταξίδι τους επρόκειτο να ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου, όμως πλέον παραμένουν σε καθεστώς αναμονής, με τη σίτιση και τη διαμονή τους να καλύπτονται, αλλά με την αγωνία να εντείνεται όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα.

«Πίσω μας έχουμε οικογένειες και παιδιά. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί από ώρα σε ώρα», δηλώνει ο Ελευθέριος Μπάλλας από τον Βόλο, εκφράζοντας την ανησυχία όλων για την ασφαλή επιστροφή τους.


