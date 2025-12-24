Αγωνία στα Άνω Πορόια Σερρών: Αγνοείται 45χρονος διοικητής πυροσβεστικού κλιμακίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στα Άνω Πορόια Σερρών για τον εντοπισμό 45χρονου διοικητή πυροσβεστικού κλιμακίου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την Τρίτη.

Αγωνία στα Άνω Πορόια Σερρών: Αγνοείται 45χρονος διοικητής πυροσβεστικού κλιμακίου Φωτογραφία αρχείου
24 Δεκ. 2025 13:48
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης έρευνες της Ελληνική Αστυνομία και της Πυροσβεστικό Σώμα στην περιοχή των Άνω Πορόια του νομού Σέρρες, για τον εντοπισμό του διοικητή του τοπικού πυροσβεστικού κλιμακίου.

Ο 45χρονος άνδρας αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, όταν αποχώρησε με το αυτοκίνητό του από το σπίτι του και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι συνθήκες της εξαφάνισής του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Την εξαφάνισή του δήλωσε επίσημα σήμερα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα η σύζυγός του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στις έρευνες συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο αξιοποίησης επιπλέον μέσων, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του 45χρονου και τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες εξαφανίστηκε.

