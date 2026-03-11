Αγορές: Άνοδος στα διεθνή χρηματιστήρια, με το πετρέλαιο να κρατιέται κάτω από τα 90 δολάρια

Οι διεθνείς δείκτες κινούνται ανοδικά, καθώς η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και οι πληροφορίες για πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση στις αγορές.

11 Μαρ. 2026 10:30
Pelop News

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, με το πετρέλαιο να παραμένει κάτω από το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πληροφορίες για πιθανή μεγάλη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων αργού με στόχο να περιοριστεί η ενεργειακή πίεση.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific κατέγραψε άνοδο για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ τα futures των αμερικανικών δεικτών ενισχύθηκαν επίσης. Την ίδια ώρα, το Brent υποχώρησε και κινήθηκε γύρω από τα 87,5 δολάρια το βαρέλι, μετά τη μεταβλητότητα των προηγούμενων ημερών.

Καταλύτης για τη βελτίωση του κλίματος ήταν το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εξετάζει τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του. Σύμφωνα με το Reuters, η πρόταση αυτή ξεπερνά ακόμη και την κίνηση του 2022, όταν είχαν απελευθερωθεί 182 εκατ. βαρέλια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, το κλίμα στις αγορές παραμένει εύθραυστο. Το Reuters σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν παρουσιάσει ακραίες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες, με ενδοσυνεδριακές κινήσεις που αντανακλούν τη νευρικότητα των επενδυτών απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η αβεβαιότητα αυτή αποτυπώθηκε έντονα και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν το πετρέλαιο είχε εκτιναχθεί έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι, πριν ακολουθήσει απότομη αναστροφή. Οι αγορές παρακολουθούν πλέον αν θα υπάρξει ουσιαστική σταθεροποίηση των ενεργειακών ροών και αν οι παρεμβάσεις στα αποθέματα θα αποδειχθούν αρκετές για να περιορίσουν την πίεση στις τιμές.

Στο υπόβαθρο, παραμένει ο γεωπολιτικός παράγοντας, με επενδυτές και traders να βλέπουν ότι η πορεία των αγορών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι ενεργειακές προμήθειες από την περιοχή θα συνεχίσουν να κινούνται χωρίς νέες αναταράξεις. Αυτή τη στιγμή, η υποχώρηση του πετρελαίου προσφέρει ανάσα, αλλά όχι αίσθηση σταθερότητας.

