Άγρια σύγκρουση στη Βουλή: Φλωρίδης, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σε «πολιτική αρένα» για τη δικογραφία

Με έντονες αντιπαραθέσεις ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η νομοτεχνική βελτίωση που ανακοίνωσε ο Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την πρόσβαση κατηγορουμένων σε ποινικές δικογραφίες προκάλεσε σκληρή κριτική από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με την κόντρα να κλιμακώνεται σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

18 Σεπ. 2025 12:13
Pelop News

Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, και του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας περί ποινικών αδικημάτων.

Η ένταση προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση του κ. Φλωρίδη ότι θα κατατεθεί νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη που αφορά την πρόσβαση κατηγορουμένων στη δικογραφία τους, όταν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή κινδυνεύει η ζωή τρίτου προσώπου. Σύμφωνα με την τροποποίηση, η απαγόρευση θα μπορεί να γίνεται μόνο από εισαγγελικούς λειτουργούς που διενεργούν την προανάκριση, ενώ θα παρέχεται στον κατηγορούμενο το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστικό Συμβούλιο. Η αλλαγή, όπως σημείωσε, ευθυγραμμίζεται και με τις παρατηρήσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Η εξαγγελία Φλωρίδη προκάλεσε άμεση αντίδραση. Ο Δημήτρης Μάντζος υποστήριξε πως «αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης τόνισε πως επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν εφαρμόστηκε. Ο υπουργός αντέτεινε με σκληρό ύφος ότι «η ίδια διάταξη και με λιγότερες εγγυήσεις είχε ψηφιστεί το 2015 επί κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και παρέμεινε σε ισχύ και επί ΣΥΡΙΖΑ», κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι επιδεικνύει «λατρεία προς τους δολοφόνους, στο πλαίσιο ενός ατελείωτου δικαιωματισμού».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο κ. Γιαννούλης χαρακτήρισε τον υπουργό «πολιτικά αχρείο», με την ένταση να παραμένει υψηλή στη διάρκεια της συζήτησης.
