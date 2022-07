Άγριες Μέλισσες: Συγκλόνισε ο θάνατος του Δούκα – Θυσιάστηκε για να σώσει τη Λενιώ και το μωρό της

Το βράδυ της Πέμπτης προβλήθηκε το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» και οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Οι ιστορίες των κατοίκων του Διαφανίου φτάνουν στο τέλος τους έπειτα από τρία χρόνια και οι χαρακτήρες παίρνουν, ο κάθε ένας τη δικαίωση που τους αξίζει.

Οι τηλεθεατές, άκουσαν από το στόμα της Λενιώς να ζητά από τον Δούκα, έπειτα από τόσα χρόνια αντιπαλότητας και μίσους, να σκοτώσει τον Ακύλα ο οποίος τους απειλούσε.

Δούκας και Ελένη έκαναν ανακωχή μια ανάσα από το τέλος και ο Δούκας βρήκε το ηρωικό τέλος που του άξιζε για να εξιλεωθεί για τα δεινά που είχε προκαλέσει.

Ο Δούκας, με την καραμπίνα του πατέρα της Λενιώς στα χέρια του, μπήκε μπροστά και έδωσε τη ζωή του, αφού τα έβαλε με όλα τα τσιράκια του Ακύλα προκειμένου να σώσει εκείνη και το παιδί της.

Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε αφού οι άνθρωποι του Ακύλα ήταν περισσότεροι και τον σκότωσαν.

Λίγο πριν ξεψυχίσει στα χέρια των γιων του και του ανιψιού του Μελέτη που τους εντόπισαν στην ερημική αποθήκη, κατάφερε να ψελλίσει πως στο υπόγειο βρίσκονταν η Ελένη με το νεογέννητο μωρό όπου και έτρεξε να τους βρει ο Λάμπρος.

Το τέλος του ισχυρού άντρα του κάμπου βύθισε στη θλίψη τους τηλεθεατές ενώ η ερμηνεία του Λεωνίδα Κακούρη αποθεώθηκε.

ΔΟΥΚΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ the end of an era! #AgriesMelisses pic.twitter.com/TiINvZoqK0

— 🧚🏼 (@MikriSouideza) July 7, 2022