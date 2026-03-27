Αγριεύει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ανοιχτό σενάριο για «μετεωρολογική βόμβα»

Άστατος αναμένεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές, καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα ήδη από σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη από την Τρίτη και μετά, κρατώντας ανοιχτό, αλλά όχι βέβαιο, το ενδεχόμενο για ένα πολύ ισχυρό βαρομετρικό σύστημα.

27 Μαρ. 2026 12:02
Pelop News

Με βροχές, καταιγίδες και νέα αστάθεια μπαίνει η χώρα στις επόμενες ημέρες, ενώ η προσοχή των μετεωρολόγων στρέφεται ήδη στην εξέλιξη του καιρού από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το σκηνικό δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», ωστόσο η τάση που καταγράφεται φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο για ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που μπορεί να επηρεάσει τη χώρα από την Τρίτη προς την Τετάρτη.

Για σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, η ΕΜΥ προβλέπει μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ τα φαινόμενα έως και το απόγευμα ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρά. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, ενώ στην Αττική προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές και πιθανές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Παράλληλα, για την Αττική έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που δημοσιοποίησε ο Γιάννης Καλλιάνος, ο καιρός θα παραμείνει άστατος τις επόμενες ώρες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να πρόκειται, σε αυτή τη φάση, για ένα απολύτως οργανωμένο και γενικευμένα επικίνδυνο σύστημα σε όλη τη χώρα. Η εικόνα αλλάζει από την Τρίτη και μετά, όπου, όπως σημειώνει, υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα η Ελλάδα να επηρεαστεί από πολύ ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, με ένα πιο ακραίο σενάριο να φτάνει ακόμη και στον σχηματισμό της λεγόμενης «μετεωρολογικής βόμβας».

Η ίδια εκτίμηση συνοδεύεται πάντως από σαφή επιφύλαξη. Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι η πιθανότητα αυτού του ακραίου σεναρίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στο 25%, υπογραμμίζοντας ότι τα δεδομένα μπορούν να μεταβληθούν στα επόμενα «τρεξίματα» των μοντέλων. Με άλλα λόγια, το σενάριο παρακολουθείται ως ένδειξη και όχι ως βεβαιότητα, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν απομένουν ακόμη αρκετές ημέρες μέχρι την πιθανή εκδήλωση του φαινομένου.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πιο επιβαρυμένη εκδοχή της πρόγνωσης, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πλημμυρικά επεισόδια, θυελλώδεις ανέμους, προβλήματα στις μετακινήσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ωστόσο, προς το παρόν οι επίσημες σημερινές προγνώσεις δείχνουν μεν επιδείνωση και αστάθεια, αλλά όχι επιβεβαιωμένο ακραίο επεισόδιο για την Τρίτη και την Τετάρτη.

Αυτό που κρατούν, λοιπόν, οι μετεωρολόγοι είναι ότι ο καιρός μπαίνει σε τροχιά διαδοχικών μεταβολών και ότι το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις αρχές της νέας εβδομάδας. Μέχρι να υπάρξουν νεότερα και πιο σταθερά στοιχεία, το πιθανότερο είναι πως η εικόνα θα παρακολουθείται μέρα με τη μέρα, με τις επόμενες επικαιροποιήσεις να θεωρούνται κρίσιμες για το αν πρόκειται απλώς για μια ακόμη έντονη κακοκαιρία ή για κάτι πιο οργανωμένο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ