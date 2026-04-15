Αγρίνιο: Αυτοκίνητο μπούκαρε σε φούρνο και διέλυσε τη γυάλινη πρόσοψη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου σε φούρνο στο Αγρίνιο, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Δυρού, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε στην πρόσοψη του καταστήματος και κατέστρεψε τη μεγάλη τζαμαρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν λύθηκε το χειρόφρενο σε σταθμευμένο Ι.Χ., το οποίο άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα. Το όχημα ανέβηκε τα σκαλοπάτια της επιχείρησης και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη πάνω στη γυάλινη πρόσοψη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα σε ένα σημείο όπου θα μπορούσε να έχει σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. Ωστόσο, η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες φθορές τόσο στον φούρνο όσο και στο ίδιο το αυτοκίνητο.

Ζημιές στην πρόσοψη της επιχείρησης

Η εικόνα που άφησε πίσω του το ατύχημα ήταν αυτή μιας κατεστραμμένης βιτρίνας και ενός οχήματος σφηνωμένου στο μπροστινό μέρος του καταστήματος. Η πρόσκρουση ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να παρασύρει τη μεγάλη τζαμαρία της πρόσοψης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό προστίθεται στα ατυχήματα που, αν και δεν έχουν θύματα, προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές και έντονη ανησυχία, ειδικά όταν συμβαίνουν σε πολυσύχναστα σημεία και επαγγελματικούς χώρους.

