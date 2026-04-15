Αγρίνιο: Αυτοκίνητο μπούκαρε σε φούρνο και διέλυσε τη γυάλινη πρόσοψη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αγρίνιο, όταν σταθμευμένο αυτοκίνητο έφυγε από τη θέση του και κατέληξε μέσα σε φούρνο. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως οι ζημιές στην επιχείρηση και στο όχημα είναι μεγάλες.

15 Απρ. 2026 15:09
Pelop News

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου σε φούρνο στο Αγρίνιο, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Δυρού, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε στην πρόσοψη του καταστήματος και κατέστρεψε τη μεγάλη τζαμαρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν λύθηκε το χειρόφρενο σε σταθμευμένο Ι.Χ., το οποίο άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα. Το όχημα ανέβηκε τα σκαλοπάτια της επιχείρησης και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη πάνω στη γυάλινη πρόσοψη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα σε ένα σημείο όπου θα μπορούσε να έχει σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. Ωστόσο, η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες φθορές τόσο στον φούρνο όσο και στο ίδιο το αυτοκίνητο.

Ζημιές στην πρόσοψη της επιχείρησης

Η εικόνα που άφησε πίσω του το ατύχημα ήταν αυτή μιας κατεστραμμένης βιτρίνας και ενός οχήματος σφηνωμένου στο μπροστινό μέρος του καταστήματος. Η πρόσκρουση ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να παρασύρει τη μεγάλη τζαμαρία της πρόσοψης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό προστίθεται στα ατυχήματα που, αν και δεν έχουν θύματα, προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές και έντονη ανησυχία, ειδικά όταν συμβαίνουν σε πολυσύχναστα σημεία και επαγγελματικούς χώρους.

Πηγή: sinidisi.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ