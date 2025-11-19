Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης

Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 31χρονου συνεργού τους

Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
19 Νοέ. 2025 21:18
Pelop News

Δύο άνδρες, ηλικίας 33 και 39 ετών, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της τοπικής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη
  • 1.077 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (φούντα)
  • Εργαλεία και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες μαζί με έναν 31χρονο συνεργό τους – ο οποίος αναζητείται – δραστηριοποιούνταν από κοινού στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάνναβης στην περιοχή του Αγρινίου.

Σε βάρος και των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου μέλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
20:38 ΠΟΥ: 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
20:30 Από τα εξώδικα Δημητριάδη έως τις μηνύσεις Λαζαρίδη- Η οργανωμένη στοχοποίηση γυναικών του ΠΑΣΟΚ από τον στενό κύκλο του Πρωθυπουργού
20:22 Άστατος καιρός αύριο Πέμπτη 20/11: Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
20:15 Υπερχείλιση Αλιάκμονα στο Νεστόριο: Πλημμύρες και διακοπή ύδρευσης
20:08 Ζωντανή μετάδοση απόψε από τη NASA: Νέες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS
20:00 Πάτρα: Στα δικαστήρια για το Ωδείο, ανησυχίες από γνωμάτευση της Πυροσβεστικής 
19:57 Εκτέλεση Λάλα: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών
19:49 Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία
19:40 Πανελλαδική έρευνα: 8 στους 10 Έλληνες επισκέπτονται μνημεία, το 90% τα βλέπει ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης
19:33 Χαμόγελο του Παιδιού: Εκρηκτική αύξηση στις αναφορές για κακοποίηση παιδιών το 2025
19:25 Καταρροϊκός πυρετός σε αιγοπρόβατα στο Πυρί Γορτυνίας, άμεσα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
19:19 Γεωργιόπουλος: «Πάμε στο Αίγιο για τη νίκη»
19:14 Λιακούλη για Λαζαρίδη:«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη»
19:07 Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης σε ηλικία 55 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ