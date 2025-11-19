Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης

Δύο άνδρες, ηλικίας 33 και 39 ετών, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της τοπικής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη

1.077 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (φούντα)

Εργαλεία και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες μαζί με έναν 31χρονο συνεργό τους – ο οποίος αναζητείται – δραστηριοποιούνταν από κοινού στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάνναβης στην περιοχή του Αγρινίου.

Σε βάρος και των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου μέλους.

