Αγρίνιο: Ένα μικρό οπλοστάσιο και ναρκωτικά με περίστροφο, μαχαίρια και ξίφος!

Από από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Αγρινίου συνελήφθησαν δύο άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Έκλεισε η λόγω ισχυρών ανέμων η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου, ΒΙΝΤΕΟ

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα περίστροφο, ένα ξίφος, μαχαίρια, 50-περίπου γραμμάρια κάνναβης και -1.760- ευρώ.

Το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:

«Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του

Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Αγρινίου, δυο άνδρες (ημεδαπός – αλλοδαπός), σε βάρος των

οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση

ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ένα ακόμα ημεδαπό άνδρα, τα στοιχεία του

οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται για να συλληφθεί.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της

Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο

αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τους δυο κατηγορούμενους να

εξέρχονται από οικία ιδιοκτησίας του τρίτου κατηγορούμενου και

συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και σε αποθήκη του

κατηγορούμενου που αναζητείται, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν :

• -49,3- γραμμάρια κάνναβης

• -1- λειτουργικό περίστροφο

• -2- αυτοσχέδιες μεταλλικές ράβδους με ενσωματωμένες αυτοσχέδιες

λεπίδες στο ένα άκρο τους,

• -3- μαχαίρια

• -1- μεταλλικό στιλέτο

• -1- αυτοσχέδια πλαστική ράβδο

• -1- μεταλλικό ξίφος

• -1- δικριάνη (γεωργικό εργαλείο) με ενσωματωμένη μεταλλική ράβδο και

• -1.760- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Αιτωλοακαρνανίας».

