Αγρίνιο: Ένα μικρό οπλοστάσιο και ναρκωτικά με περίστροφο, μαχαίρια και ξίφος!

Συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρίνιο: Ένα μικρό οπλοστάσιο και ναρκωτικά με περίστροφο, μαχαίρια και ξίφος!
10 Ιαν. 2026 12:48
Pelop News

Από από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης
Εγκλημάτων Αγρινίου συνελήφθησαν δύο  άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Έκλεισε η λόγω ισχυρών ανέμων η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου, ΒΙΝΤΕΟ

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα περίστροφο, ένα ξίφος, μαχαίρια, 50-περίπου γραμμάρια κάνναβης και -1.760- ευρώ.

Το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:

«Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης
Εγκλημάτων Αγρινίου, δυο άνδρες (ημεδαπός – αλλοδαπός), σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση
ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ένα ακόμα ημεδαπό άνδρα, τα στοιχεία του
οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται για να συλληφθεί.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο
αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τους δυο κατηγορούμενους να
εξέρχονται από οικία ιδιοκτησίας του τρίτου κατηγορούμενου και
συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και σε αποθήκη του
κατηγορούμενου που αναζητείται, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν :

• -49,3- γραμμάρια κάνναβης

• -1- λειτουργικό περίστροφο

• -2- αυτοσχέδιες μεταλλικές ράβδους με ενσωματωμένες αυτοσχέδιες
λεπίδες στο ένα άκρο τους,

• -3- μαχαίρια

• -1- μεταλλικό στιλέτο

• -1- αυτοσχέδια πλαστική ράβδο

• -1- μεταλλικό ξίφος

• -1- δικριάνη (γεωργικό εργαλείο) με ενσωματωμένη μεταλλική ράβδο και
• -1.760- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αιτωλοακαρνανίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:09 Θα διεξαχθεί το παιχνίδι Παναχαϊκή-Ζάκυνθος;
14:53 Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και το 2027
14:40 Απευθείας μετάδοση του μεγάλου παιχνιδιού της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τον Ηλυσιακό
14:16 Πάτρα: Τρομερή η κακοκαιρία, στην Αγυιά κάτι σαν ανεμοστρόβιλος! ΒΙΝΤΕΟ
14:07 Ιράν: Καλεί σε επανάσταση και δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει ο Ρεζά Παχλαβί
13:55 Την απόλυτη φρίκη έζησε 13χρονο κορίτσι στα χέρια Αφγανού στη Θεσσαλονίκη
13:45 «Μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζουμε ο ένας απέναντι στον άλλο», ο Γιάννης πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν! ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Στα κόκκινα η κακοκαιρία στη Β. Ελλάδα: Μόνο με αλυσίδες η μετακίνηση σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
13:24 Παραβάσεις …. ολόκληρου του ποινικού κώδικα: Παραπήγματα, μόλυνση, απειλή, αντίσταση και κλοπές!
13:12 Ένας ακόμη παίκτης στην Παναχαϊκή, παίζει με τη Ζάκυνθο!
13:00 Πάτρα: Συνελήφθη γιατί έθεσε σε κίνδυνο άλογο και σκύλο!
12:48 Αγρίνιο: Ένα μικρό οπλοστάσιο και ναρκωτικά με περίστροφο, μαχαίρια και ξίφος!
12:36 Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιορτάζει τα 10 χρόνια στη ΝΔ και κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ΦΩΤΟ
12:24 Δυτική Ελλάδα: 832 παραβάσεις ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης
12:12 Τραμπ: Να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία για να μην καταληφθεί από Ρωσία ή Κίνα
12:00 Εκτεταμένες οι ζημιές στο Ρίο: «Ενάμιση χρόνο κάνουμε υπομονή, οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα»
11:48 Έκλεισε η λόγω ισχυρών ανέμων η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου, ΒΙΝΤΕΟ
11:36 ΚΥΣΕΑ: Οι αποφάσεις για την παράταση της θητείας των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
11:24 Στο Περιστέρι ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή, το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες!
11:12 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Το νέο φορμάτ και ο στόχος της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ