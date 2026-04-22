Αγρίνιο και Ηλεία: Συλλήψεις για μουσική στη διαπασών και οδήγηση υπό μέθη

Δύο διαφορετικά περιστατικά απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ στα Καβάσιλα Ηλείας ένας αλλοδαπός οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

22 Απρ. 2026 12:02
Στο Αγρίνιο, το πρωί της 21ης Απριλίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, έπειτα από διαπίστωση ότι αναπαρήγαγε μουσική σε πολύ υψηλή ένταση μέσα από την οικία του. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η μουσική ακουγόταν από ηχεία στερεοφωνικού συγκροτήματος και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Διαβάστε επίσης: Ζάκυνθος: Την ξυλοκόπησε και μετά πήγε να παρασύρει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο

Σε δεύτερο περιστατικό, το βράδυ της ίδιας ημέρας, στα Καβάσιλα Ηλείας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Οι δύο υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη νόμιμη διαδικασία, ενώ οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
12:28 Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ με τρεις τραυματίες
12:27 Νότια Κορέα: Μαχητικά συγκρούστηκαν στον αέρα επειδή οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
