Αγρίνιο και Ηλεία: Συλλήψεις για μουσική στη διαπασών και οδήγηση υπό μέθη

Δύο συλλήψεις καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Δυτική Ελλάδα, σε υποθέσεις που αφορούν διατάραξη κοινής ησυχίας και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο Αγρίνιο, το πρωί της 21ης Απριλίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, έπειτα από διαπίστωση ότι αναπαρήγαγε μουσική σε πολύ υψηλή ένταση μέσα από την οικία του. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η μουσική ακουγόταν από ηχεία στερεοφωνικού συγκροτήματος και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Σε δεύτερο περιστατικό, το βράδυ της ίδιας ημέρας, στα Καβάσιλα Ηλείας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Οι δύο υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη νόμιμη διαδικασία, ενώ οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

