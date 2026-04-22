Ζάκυνθος: Την ξυλοκόπησε και μετά πήγε να παρασύρει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με σοβαρές προεκτάσεις απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο, έπειτα από καταγγελία 43χρονης γυναίκας σε βάρος του 33χρονου πρώην συντρόφου της. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εκτυλίχθηκε στο Καλλιτέρο και κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την εξύβρισε, την απείλησε και τη γρονθοκόπησε μέσα στο σπίτι της. Η αναφορά της στην Αστυνομία έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αμέσως επιχείρηση για τον εντοπισμό του 33χρονου.

Επιχείρησε να διαφύγει και κινήθηκε κατά αστυνομικών

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, η υπόθεση πήρε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη διάσταση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο 33χρονος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους και να επιχείρησε να τους χτυπήσει με το όχημά του, καταφέρνοντας εκείνη τη στιγμή να διαφύγει από το σημείο.

Διαβάστε επίσης: Μάστιγα η ανήλικη παραβατικότητα στη Δυτική Ελλάδα: Η Αχαΐα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Το περιστατικό αυτό ανέβασε ακόμη περισσότερο τον βαθμό επικινδυνότητας της υπόθεσης, καθώς πλέον δεν επρόκειτο μόνο για μια καταγγελία βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του, αλλά και για συμπεριφορά που στρεφόταν ευθέως κατά αστυνομικών την ώρα της επέμβασής τους.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη μία ημέρα μετά

Ο 33χρονος δεν συνελήφθη εκείνη τη στιγμή, όμως οι αστυνομικές αρχές της Ζακύνθου συνέχισαν τις αναζητήσεις και τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή του Καλλιτέρου. Εκεί προχώρησαν στη σύλληψή του, βάζοντας τέλος στην αναζήτηση που βρισκόταν σε εξέλιξη από τη Δευτέρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Η υπόθεση προστίθεται σε μια μακρά σειρά περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που συνεχίζουν να απασχολούν τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι οι καταγγελίες αυξάνονται και ότι οι παρεμβάσεις των αρχών γίνονται πλέον πιο άμεσες. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, πάντως, το βάρος πέφτει τώρα στη δικαστική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων και στα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας.

