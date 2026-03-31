Αγρίνιο: Ληστεία σε βενζινάδικο με μαχαίρι πεταλούδα!

Στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκε ληστεία σε βενζινάδικο με τον δράστη με την απειλή μαχαιριού να αφαιρεί από υπάλληλο 695 ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:

«Εξιχνιάστηκε ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στο Αγρίνιο

Κατηγορούμενος είναι ημεδαπός άνδρας, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού

αφαίρεσε από υπάλληλο -695- ευρώ

Κατηγορούμενος είναι ημεδαπός άνδρας, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού

αφαίρεσε από υπάλληλο -695- ευρώ

Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε αυτοβούλως και επέστρεψε τα χρήματα στον

ιδιοκτήτη του πρατηρίου

Εξιχνιάσθηκε, μετά από έρευνα, των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση ληστείας, που διαπράχθηκε

στο Αγρίνιο, σε βάρος υπαλλήλου πρατηρίου καυσίμων.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα,

δικογραφία, για ληστεία, σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη

στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 25/03/2026 ο κατηγορούμενος έχοντας καλυμμένα τα

χαρακτηριστικά του προσώπου του, φορώντας κράνος και μαντήλι μετέβη με

μοτοσικλέτα σε πρατήριο καυσίμων και με την απειλή μαχαιριού, τύπου

πεταλούδα, εξανάγκασε τον υπάλληλο να του παραδώσει από την ταμειακή

μηχανή το χρηματικό ποσό των -695- ευρώ.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν έρευνες από τους

αστυνομικούς, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση της ληστείας και την

ταυτοποίηση του κατηγορούμενου, ο οποίος μετέβη αυτοβούλως στην

Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όπου αποδέχθηκε

την σε βάρος του αξιόποινη πράξη.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το κλεμμένο χρηματικό

ποσό αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του πρατηρίου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



