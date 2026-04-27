Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Κυριακής, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή των δύο ανηλίκων μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και έναν πλαστικό τρίφτη με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

