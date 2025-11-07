Αγρίνιο: Με μαχαίρι-«μαμούθ» τραυμάτισε τον 79χρονο πατέρα της η 49χρονη κόρη

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Αγρίνιο, όταν μια 49χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι στον πατέρα της, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο και στους ώμους.

07 Νοέ. 2025 14:54
Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Αγρίνιο. Μια 49χρονη γυναίκα, κρατώντας μαχαίρι μήκους 26 εκατοστών, φέρεται να επιτέθηκε στον 79χρονο πατέρα της, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο και στους ώμους. Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής, μέσα στο σπίτι τους.

Ο ηλικιωμένος, αιμόφυρτος, κατάφερε να καλέσει το “100” ζητώντας βοήθεια. Άνδρες της Άμεσης Δράσης Αγρινίου έφτασαν άμεσα στο σημείο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η 49χρονη παρέμεινε στο χώρο μετά την επίθεση και συνελήφθη, ενώ εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου. Το μαχαίρι κατασχέθηκε ως πειστήριο του εγκλήματος, ενώ η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
