Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός βγήκε εκτός πορείας στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, έπειτα από τροχαίο περιστατικό που κατέληξε σε πυρκαγιά και στην ολοκληρωτική καταστροφή του οχήματος που οδηγούσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του, ενώ αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά. Το όχημα παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε συρμάτινη περίφραξη στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

