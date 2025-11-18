Αγρίνιο: Οδηγούσε μεθυσμένη, της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα
Η οδηγός που συνελήφθη στο Αγρίνιο, αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.
Οχι μόνο της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε και μεθυσμένη.
Ο λόγος για αλλοδαπή που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 17/11/2025, στην Επαρχιακή Οδό Αγρινίου-Αγγελοκάστρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, διότι σ’ έλεγχο που της διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησής, βρισκόμενη σε προφανή κατάσταση μέθης.
Επιπλέον, η συλληφθείσα αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.
