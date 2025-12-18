Αγρίνιο: Παίρνει εξιτήριο ο 9χρονος που κατανάλωσε φαρμακευτικό σκεύασμα στο σχολείο

Θετική είναι η εξέλιξη της υγείας του 9χρονου μαθητή που κατανάλωσε φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο του χορήγησε συνομήλικος συμμαθητής του, σε δημοτικό σχολείο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, Μιχάλη Σερασκέρη, στο agriniosite, το παιδί αναμένεται να λάβει εξιτήριο εντός της ημέρας, καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη ημεδαπή γυναίκα, καθώς ο 9χρονος γιος της φέρεται να χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε συμμαθητή του, εντός του σχολικού χώρου. Ο μαθητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και παρέμεινε νοσηλευόμενος υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πώς ένα παιδί είχε στην κατοχή του ψυχοφάρμακα, δεδομένου ότι η χορήγηση τέτοιων σκευασμάτων σε σχολικό περιβάλλον απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία, σε συνεννόηση με το σχολείο, τους γονείς και αρμόδιους υγειονομικούς φορείς.

Τις στιγμές αγωνίας που βίωσε περιέγραψε η μητέρα του 9χρονου, η οποία ανέφερε ότι ο γιος της τής είπε πως «ένας συμμαθητής του τού έδωσε ένα φάρμακο και του είπε πως αν είναι μάγκας να το πιει». Όπως δήλωσε στο OPEN, μόλις το έμαθε μετέβη άμεσα στο σχολείο για να ενημερωθεί για το περιστατικό.

Εκεί, όπως ανέφερε, ο συμμαθητής του παιδιού της τής έδειξε το φαρμακευτικό σκεύασμα, το οποίο βρισκόταν μέσα στην τσάντα του. Η μητέρα φωτογράφισε το φάρμακο και επικοινώνησε αμέσως με τον παιδίατρο, ο οποίος της συνέστησε τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο για άμεση αντιμετώπιση.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι επρόκειτο για επικίνδυνο φάρμακο και ότι η έγκαιρη αντίδραση ήταν καθοριστική για την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων. «Εκείνη τη στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου», ανέφερε η μητέρα, περιγράφοντας το σοκ και την αγωνία της.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους και τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση φαρμάκων σε σχολικό περιβάλλον.

