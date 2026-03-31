Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο νεαρός που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ανατροπή στην υπόθεση

Ανατροπή σημειώθηκε σήμερα στην υπόθεση της επίθεσης σε βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο της πόλης.

Μέχρι τώρα, η Αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τρεις ανήλικους για την επίθεση, ωστόσο η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ένας άλλος νεαρός εμφανίστηκε το πρωί αυτοβούλως στις Αρχές, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Χρήστο Τσιμπούκη, και φέρεται να δήλωσε ότι ήταν ο ίδιος ο δράστης του τραυματισμού του 16χρονου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός δεν περιλαμβανόταν στα πρόσωπα που είχαν προσαχθεί ούτε είχε ταυτοποιηθεί από την έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή.

Όπως προκύπτει, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι τραυμάτισε τον ανήλικο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας έτσι καθοριστική μεταβολή στην εικόνα που είχαν μέχρι σήμερα οι αστυνομικές αρχές για το περιστατικό. Η παράδοσή του έγινε χωρίς να του έχει ασκηθεί ακόμη δίωξη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η παρουσίασή του δεν εντασσόταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πλέον, αναμένεται να κληθεί σε τακτική ανάκριση για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι τρεις ανήλικοι που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση αναμενόταν να απολογηθούν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ήδη από την προηγούμενη ημέρα είχε γίνει γνωστό ότι είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την υπόθεση, ενώ στις έρευνες που έγιναν είχαν βρεθεί και τρία αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσω του συνηγόρου του, ο νεαρός που παρουσιάστηκε στις Αρχές δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του και γι’ αυτό επέλεξε να εμφανιστεί μόνος του στην Αστυνομία. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της δικογραφίας, καθώς αλλάζει το πρόσωπο που αποδίδεται πλέον ως φυσικός αυτουργός του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου.

Πηγή: sinidisi.gr

