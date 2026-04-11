Αγρίνιο: Πέταξαν ναρκωτικά στον δρόμο μετά από σήμα της Αστυνομίας – Πέντε άτομα στο μπλόκο στο Καινούργιο

Σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε στο Καινούργιο Αγρινίου, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε ημεδαποί δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αμέσως μετά οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να ξεφορτωθούν μικροποσότητες ναρκωτικών πετώντας τες στο οδόστρωμα. Η υπόθεση κατέληξε σε συλλήψεις, κατασχέσεις ουσιών και πρόσθετες παραβάσεις για τον οδηγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Απριλίου, κατά τη διάρκεια ελέγχων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι πέντε δεν συμμορφώθηκε αρχικά στο σήμα στάσης, ενώ στη συνέχεια φέρεται να απορρίφθηκαν στον δρόμο μικροποσότητες ναρκωτικών και ένας τρίφτης.

Τι βρέθηκε στον έλεγχο

Στον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο εσωτερικό του οχήματος μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης. Παράλληλα, βρέθηκε και ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, στοιχείο που προστέθηκε στη δικογραφία της υπόθεσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους πέντε κατείχε και σπρέι πιπεριού, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Παραβάσεις και για τον οδηγό

Πέρα από τα ευρήματα που σχετίζονται με τις ναρκωτικές ουσίες, σε βάρος του οδηγού βεβαιώθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στο σύνολο της υπόθεσης.

Η αστυνομική επιχείρηση στο Καινούργιο έκλεισε με τη μεταφορά των πέντε συλληφθέντων στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

