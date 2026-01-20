Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Βαρύ είναι το κλίμα στο Λιθοβούνι Αγρινίου, όπου συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρετούν τον 51χρονο πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κώστα Αλεξανδρή, που έπεσε νεκρός από πυρά ανθρώπου που στο παρελθόν θεωρούνταν στενός του φίλος.

Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
20 Ιαν. 2026 12:11
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται το πρωί της Τρίτης (20/1) η κηδεία του Κώστας Αλεξανδρής στο Λιθοβούνι Αγρινίου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να πουν το τελευταίο αντίο στον 51χρονο πατέρα ενός παιδιού και πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας.

Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του, που βιώνει την απώλεια του πατέρα του με τον πιο βίαιο τρόπο, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του και συγγενείς. Ιδιαίτερα βαρύς είναι και ο πόνος για τη μητέρα του θύματος, ενώ η σορός έφτασε στον ναό λίγο μετά τις 11:30 το πρωί.

Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Τι προηγήθηκε

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και τον πυροβόλησε τρεις φορές την ώρα που ο 51χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του. Από τα πυρά ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε σε χωράφι της περιοχής.

Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού, ενώ μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα. Σκάγια βρέθηκαν τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟΑγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί και κατά τη σύλληψή του παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε. Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης Χρήστος Τσιμπούκης έχει επισημάνει ότι μεγάλο μέρος όσων έχουν ακουστεί και γραφτεί για την υπόθεση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Πηγή: sinidisi.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
15:08 Τι Επηρεάζει το Κόστος των Ρολών Καταστημάτων το 2026;
15:00 Πάτρα: Τσακωμοί για το παρκάρισμα – Μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εντάσεις, στα Προσφυγικά
14:59 Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική
14:51 Θλίψη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Ρωμαίου
14:46 Η Πάτρα ανοίγει θαλάσσια πύλη προς την Αίγυπτο
14:42 Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές – «Και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», λέει ο Γιαννάκος
14:39 Αιγιάλεια: Γεύμα στο ΕΚΑΜΕ από το μαγειρείο «ΠΛΕΣΣΑΣ»
14:36 Μανιασμένοι άνεμοι «παραλύουν» τις θαλάσσιες μεταφορές σε Πάτρα, Ρίο και Κυλλήνη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Δυτική Ελλάδα: Νέα πρόσκληση για το DigiWest – 121 επιχειρήσεις μπαίνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
14:33 Κακοκαιρία: Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων αύριο στην Αττική
14:29 Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου λόγω των ισχυρών ανέμων
14:26 Σε αυξημένη ετοιμότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση
14:15 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Μια 6χρονη επέζησε μόνη – Νεκρή ολόκληρη η οικογένειά της
14:08 Σε εκλογές αύριο και μεθαύριο το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
14:01 Η «αχίλλειος πτέρνα» της Γροιλανδίας: Η ανακάλυψη που απειλεί τους πάγους και περιπλέκει τα σχέδια Τραμπ
13:55 Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα
13:44 Φωκίδα: Ανήλικος πίσω από εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Συνελήφθησαν και οι γονείς του
13:43 Συγκίνηση και ειδήσεις στην πίτα του ΙΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ