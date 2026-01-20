Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται το πρωί της Τρίτης (20/1) η κηδεία του Κώστας Αλεξανδρής στο Λιθοβούνι Αγρινίου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να πουν το τελευταίο αντίο στον 51χρονο πατέρα ενός παιδιού και πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας.

Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του, που βιώνει την απώλεια του πατέρα του με τον πιο βίαιο τρόπο, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του και συγγενείς. Ιδιαίτερα βαρύς είναι και ο πόνος για τη μητέρα του θύματος, ενώ η σορός έφτασε στον ναό λίγο μετά τις 11:30 το πρωί.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Τι προηγήθηκε

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και τον πυροβόλησε τρεις φορές την ώρα που ο 51χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του. Από τα πυρά ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε σε χωράφι της περιοχής.

Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού, ενώ μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα. Σκάγια βρέθηκαν τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί και κατά τη σύλληψή του παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε. Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης Χρήστος Τσιμπούκης έχει επισημάνει ότι μεγάλο μέρος όσων έχουν ακουστεί και γραφτεί για την υπόθεση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Πηγή: sinidisi.gr

