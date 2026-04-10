Αγρίνιο: Σουγιάς σε χέρια 11χρονου, παραδόθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο

Μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό καταγράφηκε στο Αγρίνιο, όπου αστυνομικοί εντόπισαν έναν 11χρονο να έχει στην κατοχή του αναδιπλούμενο σουγιά. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της προχθεσινής ημέρας και οδήγησε στη σχηματοποίηση δικογραφίας σε βάρος του ανήλικου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής ενημέρωσης, το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου κατά τη διάρκεια ελέγχου στην πόλη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και τότε διαπίστωσαν ότι ο 11χρονος είχε μαζί του έναν αναδιπλούμενο σουγιά, ο οποίος και κατασχέθηκε επιτόπου.

Πώς εντοπίστηκε ο 11χρονος στο Αγρίνιο

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε δημόσιο χώρο στο Αγρίνιο, όταν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ήρθαν σε επαφή με τον ανήλικο και ακολούθησε έλεγχος. Από τη διαδικασία προέκυψε ότι στην κατοχή του βρισκόταν ο σουγιάς, εύρημα που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Η εικόνα ενός παιδιού τόσο μικρής ηλικίας να φέρει πάνω του αιχμηρό αντικείμενο προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς δείχνει ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν αφορούν πλέον μόνο μεγαλύτερες ηλικίες. Η αστυνομική παρέμβαση ήταν άμεση, με στόχο να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Μετά τον εντοπισμό του σουγιά, η υπόθεση πέρασε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 11χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πρόκειται για μια υπόθεση που ξεχωρίζει κυρίως λόγω της ηλικίας του παιδιού. Το γεγονός ότι ένας 11χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τέτοιο αντικείμενο δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και φέρνει στο προσκήνιο ένα περιστατικό που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Παραδόθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο

Μετά την προσαγωγή του στην αρμόδια υπηρεσία, ο ανήλικος δεν παρέμεινε στα χέρια των αρχών, αλλά παραλήφθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις ανηλίκων.

Η υπόθεση παραμένει σοβαρή, όχι μόνο για το ποινικό της σκέλος, αλλά και για το κοινωνικό μήνυμα που αφήνει πίσω της. Όταν ένα παιδί 11 ετών βρίσκεται με σουγιά στην κατοχή του, η είδηση από μόνη της αρκεί για να προκαλέσει ανησυχία και να ανοίξει μια δύσκολη συζήτηση γύρω από την καθημερινότητα των ανηλίκων και τα όρια της παραβατικότητας σε τόσο μικρές ηλικίες.

